Дальность поражения электромагнитных пушек в России увеличили до 10 раз
Опытные образцы российских электромагнитных пушек увеличили дальность гарантированного поражения целей до 10 раз. Теперь дальность их боя составляет 10 км, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в оборонно-промышленном комплексе.
«В настоящее время средняя дальность эффективной стрельбы электромагнитных пушек по воздушным целям составляет 7-8 километров, максимальная — примерно 10», — заявил источник.
Ранее источники сообщали о дальности поражения российскими электромагнитными пушками на расстоянии от 1 до 2 км.
Отмечается, что испытания электромагнитного оружия стартовали в России в 2015 году, сообщает Газета.ru.
Ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в эфире НСН заявил, что электромагнитное оружие уже давно стоит на вооружении в нашей стране, и отметил, что это направление активно развивалось еще во времена СССР.
«Такие боеприпасы у нас уже есть, начиная от выстрела для гранатомёта, заканчивая боевыми частями зенитных ракет. Сейчас такие электромагнитные генераторы просто усовершенствуются с использованием новых материалов, повышенным выходом электромагнитного излучения.В конфликтах это не применялось. Были испытания, после чего были приняты на вооружение», - завил эксперт.
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