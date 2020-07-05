Дальность поражения электромагнитных пушек в России увеличили до 10 раз

Ранее источники сообщали о дальности поражения российскими электромагнитными пушками на расстоянии от 1 до 2 км.

Отмечается, что испытания электромагнитного оружия стартовали в России в 2015 году, сообщает Газета.ru.

Ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в эфире НСН заявил, что электромагнитное оружие уже давно стоит на вооружении в нашей стране, и отметил, что это направление активно развивалось еще во времена СССР.

«Такие боеприпасы у нас уже есть, начиная от выстрела для гранатомёта, заканчивая боевыми частями зенитных ракет. Сейчас такие электромагнитные генераторы просто усовершенствуются с использованием новых материалов, повышенным выходом электромагнитного излучения.В конфликтах это не применялось. Были испытания, после чего были приняты на вооружение», - завил эксперт.