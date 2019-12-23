Военный полицейский на инновациях. В Госдуме оценили перестановки в Минобороны

«В государстве отсутствует политика, законы, которые обязывают человека иметь профильное образование, опыт работы и положительные достижения в той отрасли, руководителем которой он назначается. Есть одно требование – наличие высшего образования. Это касается не конкретного министерства, это в целом по стране. Потому делать замечания Министерству обороны при кадровых перестановках очень сложно», - пояснил депутат.

Напомним, в мае был назначен новый главнокомандующий ВМФ. Им стал адмирал Николай Евменов. В феврале генерал-лейтенант Виктор Астапов перешел с позиции начальника штаба Западного военного округа на должность замглавкома ВМФ по сухопутным и береговым войскам. А начальником штаба ЗВО стал генерал-лейтенант Алексей Завизьон.

