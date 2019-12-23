Военный полицейский на инновациях. В Госдуме оценили перестановки в Минобороны
Первый зампред комитета по обороне Госдумы в эфире НСН выразил надежду, что новые назначенцы заняли свои должности благодаря своим профессиональным качествам и сумеют проявить себя.
В Минобороны сменилось несколько высших руководителей. Новым начальником Главного штаба ВМФ стал адмирал Александр Витко, ранее командовавший Черноморским флотом, а заместителем главнокомандующего ВМФ - вице-адмирал Владимир Касатонов, возглавлявший Военно-морскую академию имени адмирала Кузнецова. Руководителем инновационного технополиса «Эра» стал бывший глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
Первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин в ответ на вопрос НСН, сможет ли военный полицейский успешно руководить инновационным предприятием, заявил, что все новые назначенцы заняли свои должности благодаря своим профессиональным качествам сумеют проявить себя, отсутствие профильного образования у руководителей высшего звена в России уже давно стала едва ли не правилом.
«В государстве отсутствует политика, законы, которые обязывают человека иметь профильное образование, опыт работы и положительные достижения в той отрасли, руководителем которой он назначается. Есть одно требование – наличие высшего образования. Это касается не конкретного министерства, это в целом по стране. Потому делать замечания Министерству обороны при кадровых перестановках очень сложно», - пояснил депутат.
Напомним, в мае был назначен новый главнокомандующий ВМФ. Им стал адмирал Николай Евменов. В феврале генерал-лейтенант Виктор Астапов перешел с позиции начальника штаба Западного военного округа на должность замглавкома ВМФ по сухопутным и береговым войскам. А начальником штаба ЗВО стал генерал-лейтенант Алексей Завизьон.
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