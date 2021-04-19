Cамолёты США и Норвегии были перехвачены над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолёты США и Норвегии, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) Минобороны России.

В сообщении говорится, что истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота был поднят в воздух после обнаружения двух воздушных целей, приближавшихся к государственной границе РФ.

Российские военные лётчики опознали цели как самолёт патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и самолёт патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии. Российский МиГ-31 сопроводил их над акваторией Баренцева моря, не допустив нарушения госграницы.

Ранее российский истребитель Су-30 перехватил над Чёрным морем самолёты НАТО: стратегический самолёт-разведчик RC-135, самолёт-заправщик КС-135 ВВС США, самолёт-разведчик C.160G ВВС Франции, сообщает RT.

