Cамолёты США и Норвегии были перехвачены над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолёты США и Норвегии, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) Минобороны России.
В сообщении говорится, что истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота был поднят в воздух после обнаружения двух воздушных целей, приближавшихся к государственной границе РФ.
Российские военные лётчики опознали цели как самолёт патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и самолёт патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии. Российский МиГ-31 сопроводил их над акваторией Баренцева моря, не допустив нарушения госграницы.
Ранее российский истребитель Су-30 перехватил над Чёрным морем самолёты НАТО: стратегический самолёт-разведчик RC-135, самолёт-заправщик КС-135 ВВС США, самолёт-разведчик C.160G ВВС Франции, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 589 / сут.
Умерли
106 тыс.+346 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 818 / сут.
- Cамолёты США и Норвегии были перехвачены над Баренцевым морем
- Журова предупредила об угрозе киберспорта для международного спорта
- Глава чешского МИД заявил, что работа посольства в Москве парализована
- Вирусолог опроверг угрозу новых штаммов коронавируса в России
- Немецкие «Зеленые» назвали кандидата в канцлеры от партии
- Арбитр Вилков пожизненно отстранен от судейства в футболе
- Путин принял приглашение Байдена и выступит на климатическом саммите
- В Госдуме не исключили военных провокаций к началу Олимпиады в Пекине в 2022 году
- СМИ: УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов с 2024 года
- Адвокат рассказал о продлении ареста экс-полицейским, обвиняемым по делу Голунова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru