«Булаву» и «Синеву» запустят на стратегических учениях «Гром-2019»
В ходе учений стратегических ядерных сил России «Гром-2019» будет выполнено 16 реальных пусков крылатых и межконтинентальных баллистических ракет, включая «Булаву» и «Синеву». Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин.
Как уточнил генерал-майор, для отработки действий авиации будут использоваться 10 аэродромов по всей России.
Задачей МБР наземного базирования «Ярс» будет поражение целей на полигоне Кура, отмечает RT.
Кроме того, будут выполнены пуски ракет со стратегических подводных лодок и кораблей на полигонах в Баренцевом, Балтийском, Чёрном, Каспийском и Охотском морях.
Стратегические учения пройдут 15 -17 октября.
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