«Булаву» и «Синеву» запустят на стратегических учениях «Гром-2019»

В ходе учений стратегических ядерных сил России «Гром-2019» будет выполнено 16 реальных пусков крылатых и межконтинентальных баллистических ракет, включая «Булаву» и «Синеву». Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин.

Как уточнил генерал-майор, для отработки действий авиации будут использоваться 10 аэродромов по всей России.