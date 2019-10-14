«Булаву» и «Синеву» запустят на стратегических учениях «Гром-2019»

14 октября 201912:31

В ходе учений стратегических ядерных сил России «Гром-2019» будет выполнено 16 реальных пусков крылатых и межконтинентальных баллистических ракет, включая «Булаву» и «Синеву». Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин.

Как уточнил генерал-майор, для отработки действий авиации будут использоваться 10 аэродромов по всей России.

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Задачей МБР наземного базирования «Ярс» будет поражение целей на полигоне Кура, отмечает RT.

Кроме того, будут выполнены пуски ракет со стратегических подводных лодок и кораблей на полигонах в Баренцевом, Балтийском, Чёрном, Каспийском и Охотском морях.

Стратегические учения пройдут 15 -17 октября.

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Фото: mil.ru
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