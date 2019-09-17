БТР насмерть сбил двух росгвардейцев в Смоленской области

Бронетранспортер сбил двух бойцов Росгвардии во время военных учений. Оба пострадавших умерли от полученных ранений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военный следственный отдел Следственного комитета по Смоленскому гарнизону.

Как уточняет Ura.ru, по предварительной информации, манёвры проводились в районе населенного пункта Жерновка. По факту трагического происшествия назначена служебная проверка, по её результатам может быть принято процессуальное решение.

