БТР насмерть сбил двух росгвардейцев в Смоленской области
17 сентября11:54
Бронетранспортер сбил двух бойцов Росгвардии во время военных учений. Оба пострадавших умерли от полученных ранений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военный следственный отдел Следственного комитета по Смоленскому гарнизону.
Как уточняет Ura.ru, по предварительной информации, манёвры проводились в районе населенного пункта Жерновка. По факту трагического происшествия назначена служебная проверка, по её результатам может быть принято процессуальное решение.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОто: stat.mil.ru
Горячие новости
- Более 20 человек погибли при взрыве на митинге президента Афганистана
- БТР насмерть сбил двух росгвардейцев в Смоленской области
- Ульяновская чиновница может лишиться места из-за «шоколадных» ванн
- «Подонки». Разин ополчился на Первый канал из-за Заворотнюк
- Кокорин подписал контракт с «Зенитом» перед выходом из колонии. Видео