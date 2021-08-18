Большой противолодочный корабль Северного флота вошел в Средиземное море
Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вошел в Средиземное море, где судно присоединится к группировке кораблей Военно-морского флота РФ. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.
В ведомстве отметили, что корабль выполняет задачи дальнего похода.
«Сегодня ночью он прошёл пролив Гибралтар. Корабль держит курс в восточном направлении», — цитирует сообщение РИА Новости.
Планируется, что в ближайшее время «Вице-адмирал Кулаков» остановится в точке якорной стоянки в море Альборан для пополнения запасов, отмечает РИА ФАН.
Российский большой противолодочный корабль 28 июня вышел из Североморска, главной базы Северного флота. Экипаж судна принял участие в Главном военно-морском параде, а после его завершения — в командно-штабной тренировке по управлению силами и войсками Северного флота в Атлантическом океане.
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