Более двух тысяч военных десантировались на учениях в Крыму

В Минобороны сообщили, что более двух тысяч военнослужащих и 60 единиц техники высадились в Крыму. Всего в маневрах на полигоне Опук принимают участие свыше десяти тысяч военнослужащих, более тысячи единиц техники и 40 боевых кораблей.

Для переброски военных и техники было задействовано 40 самолетов Ил-76МД. Десантирование осуществлялось с высоты 600 метров при сложном ветровом режиме.

«Военно-транспортную авиацию прикрывали истребители Су-27, изолировавшие районы десантирования. Управление воздушным строем осуществлялось с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ», - сообщили в Минобороны журналистам.

В ведомстве рассказали, что весь боевой состав находился в едином информационном поле, командиры управляли с помощью средств автоматизации. В Минобороны считают, что это позволило повысить боевые возможности вооружения и военной техники подразделений десанта и обеспечить выполнение задачи в более короткие сроки.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что все цели учений достигнуты полностью. Он поручил начать возвращение войск в места постоянной дислокации.

