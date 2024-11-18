Боец «Ахмата» рассказал об отступлении ВСУ в Курской области
Украинские военные оставляют иностранную технику, отступая в Курской области. Об этом рассказал боец из отряда командира «Каштана» спецназа «Ахмат» с позывным «Гостуха», передает РИА Новости.
Бойцы спецназа показали агентству оставленные позиции ВСУ, брошенную технику и боеприпасы. Как отметил «Гостуха», противник оставлял технику на ходу.
«Они, убегая, перевернулись... Экипаж убежал», — отметил боец.
По его словам, во время наступления «Ахмата» на этом участке украинские военные бросили в том числе американскую БМП Bradley и британский бронетранспортер. Как отметил «Гостуха», многих бойцов ВСУ ликвидировали и взяли в плен. Несмотря на отступление противника на некоторых участках, ВСУ продолжают сопротивление, им не дают приказа на отход.
Ранее Минобороны сообщило, что бойцы российской группировки войск «Север» заблокировали украинские подразделения в районе Ольговской рощи в Курской области, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru