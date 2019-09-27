Башкирский полигон Росгвардии признали опасным для жителей

Бойцам Росгвардии запретили устраивать стрельбы на полигоне войсковой части №6795 в Башкирии. Прокуратура выяснила, что пули с полигона попадали в жилые дома. Ведомство обратилось в суд, пишет «Коммерсант».

В результате под запрет попало использование пулеметов, автоматов, снайперских винтовок и автоматических гранатометов. Теперь росгвардейцам разрешено тренироваться только со спецоружием дальностью не более полутора километров.

Ранее на проблемы жаловались жители близлежащих домов, сообщает Ura.ru. Они просили закрыть полигон.

