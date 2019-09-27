Башкирский полигон Росгвардии признали опасным для жителей
Бойцам Росгвардии запретили устраивать стрельбы на полигоне войсковой части №6795 в Башкирии. Прокуратура выяснила, что пули с полигона попадали в жилые дома. Ведомство обратилось в суд, пишет «Коммерсант».
В результате под запрет попало использование пулеметов, автоматов, снайперских винтовок и автоматических гранатометов. Теперь росгвардейцам разрешено тренироваться только со спецоружием дальностью не более полутора километров.
Ранее на проблемы жаловались жители близлежащих домов, сообщает Ura.ru. Они просили закрыть полигон.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Москвичей ждут теплые выходные
- Медведев поручил положить в потребительскую корзину россиян здоровые продукты
- Умер бывший главный архитектор «лужковской Москвы»
- Личные данные плательщиков ЖКУ соберут в отдельную базу
- Аверин устроил дебош в самолете и сказал, что все хорошо