«Автопробегом по бездорожью». Захарова раскритиковала американских военных за взрыв в Атлантике
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия американских военных, устроивших мощный взрыв у побережья Флориды для испытания на прочность авианосца.
«ВМС США решили проверить на прочность новейший авианосец «Джеральд Форд» и взорвали около него в водах Атлантики подводную бомбу. Детонация оказалась такой силы, что у побережья Флориды зафиксировали колебания магнитудой почти 4. Как это вписывается в американскую климатическую доктрину? Ударим автопробегом по бездорожью?» - недоумевает Захарова.
При этом она процитировала президента США Джо Байдена, говорившего о наступлении решающего десятилетия для того, чтобы предотвратить климатический кризис, угрожающий существованию человечества.
По данным СМИ, американские военные взорвали у побережья Флориды рядом с авианосцем бомбу мощностью 18 тонн в тротиловом эквиваленте При этом сейсмостанции зафиксировали этот взрыв как толчки силой 3,9 балла. Планируются еще два подобных взрыва – в воздухе и на воде. С их помощью американцы хотят испытать авианосец на прочность.
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