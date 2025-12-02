Армия России освободила Зеленый Гай и Доброполье

Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Запорожской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Контроль над территориями установила группировка войск «Восток».

«Подразделения... активными действиями освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье», - отметили в министерстве.

Ранее «Южная» группировка войск взяла под свой контроль Клиновое в Донецкой Народной Республике, напоминает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
