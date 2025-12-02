Армия России освободила Зеленый Гай и Доброполье
2 декабря 202512:58
Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Запорожской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Контроль над территориями установила группировка войск «Восток».
«Подразделения... активными действиями освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье», - отметили в министерстве.
Ранее «Южная» группировка войск взяла под свой контроль Клиновое в Донецкой Народной Республике, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Недетские потери: Почему рынок российской анимации просел почти вдвое
- Песков: Россия и Индия обсуждают соглашение о трудовой миграции
- Рейс Новый Уренгой - Омск экстренно сел в Тюмени
- Армия России освободила Зеленый Гай и Доброполье
- Кузьмич из «Особенностей национальной охоты» разнёс борьбу с алкоголем в фильмах
- Товарооборот РФ и ОАЭ за девять месяцев года составил $8,9 млрд
- Минобороны рассказало об освобождении ВС РФ Волчанска и Красноармейска
- СВР: Франция ищет способы ввязаться в конфликт на Украине
- Путин и Уиткофф обсудят достигнутые США и Украиной понимания
- В России стартовал «Казачий диктант — 2025»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru