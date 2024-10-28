Армия России освободила Цукурино в ДНР

Российские военные взяли под контроль поселок Цукурино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.

«Подразделения группировки войск "Центр"... освободили населенный пункт Цукурино», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что российские бойцы взяли поселок под контроль «в результате активных и решительных действий».

Ранее российская армия освободила Измайловку в ДНР, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:СпецоперацияДНРВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры