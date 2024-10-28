Армия России освободила Цукурино в ДНР
28 октября 202412:14
Российские военные взяли под контроль поселок Цукурино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.
«Подразделения группировки войск "Центр"... освободили населенный пункт Цукурино», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что российские бойцы взяли поселок под контроль «в результате активных и решительных действий».
Ранее российская армия освободила Измайловку в ДНР, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили ввести выплату для женщин, родивших первенца до 25 лет
- Песков: Встреча Путина и Гутерриша в Казани была закрытой по просьбе генсека ООН
- ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях
- Боррель заявил, что конфликт на Украине отошел на второй план
- Танкисты в зоне СВО создали танки с «дредами»
- Песков: Россия не вмешивается во внутригрузинские дела
- Депардье пропустит слушания по делу о домогательствах из-за проблем со здоровьем
- Трое рабочих погибли при падении в шахту лифта в Воронеже
- Польша обязала трех дипломатов РФ покинуть страну из-за закрытия генконсульства
- Армия России освободила Цукурино в ДНР
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru