Армия России освободила 12 населенных пунктов в Курской области
Российские военные взяли под контроль 12 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщает Минобороны.
«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий освобождены... Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный», - указано в заявлении.
Как отметили в военном ведомстве, под контроль российских сил перешло свыше 100 квадратных километров территории региона.
Ранее стало известно, что бойцы РФ освободили промышленную зону в Судже в Курской области, проведя операцию с заходом через газовую трубу в тыл ВСУ, пишет «Свободная пресса».
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