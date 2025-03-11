Российские военные взяли под контроль 12 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщает Минобороны.

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий освобождены... Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный», - указано в заявлении.

Как отметили в военном ведомстве, под контроль российских сил перешло свыше 100 квадратных километров территории региона.

Ранее стало известно, что бойцы РФ освободили промышленную зону в Судже в Курской области, проведя операцию с заходом через газовую трубу в тыл ВСУ, пишет «Свободная пресса».

