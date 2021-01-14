Армия Белоруссии готовится взять на вооружение российские С-400

Командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб заявил, что зенитно-ракетные войска республики готовятся к перевооружению, сообщает ТАСС.

По словам командующего, в настоящее время продолжается предконтрактная работа по перевооружению, на смену комплексам С-300 придут новые ЗРК С-400 и «Панцирь-С».

Ранее США ввели санкции в отношении Турции после покупки республикой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что американскии санкции «противоречат нормам международного права и дипломатии». Также он назвал решение США «ошибочным и с политической, и с юридической точек зрения».