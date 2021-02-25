Армения намерена сотрудничать с РФ по вопросу реформирования армии
Армения планирует тесно сотрудничать с Россией по вопросу реформирования и модернизации армии. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе заседания правительства.
«Я сегодня намерен подписать решение о формировании рабочей группы во главе с министром обороны для создания концепции и сроков по реформированию вооруженных сил», — цитирует Пашиняна ТАСС.
Как отметил премьер, Россия — основной стратегический союзник Армении в области безопасности.
Ранее глава армянского правительства заявлял о необходимости реформы армии после обострения конфликта в Нагорном Карабахе, напоминает Газета.ру.
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