Американский крейсер вошел в воды Черного моря
Крейсер ВМС США «Монтерей» в пятницу вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.
Силы Черноморского флота ВМФ России приступили к слежению за действиями американского крейсера, передает РИА Новости.
Ранее в среду в воды Черного моря вошел фрегат ВМС Испании «Мендес Нуньес». По данным испанских ВМС, фрегат сменит зашедшее в Черное море неделей ранее судно «Кристобаль Колон» и будет действовать в качестве ведущего корабля постоянной морской группы НАТО №2.
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