Американский крейсер вошел в воды Черного моря

Крейсер ВМС США «Монтерей» в пятницу вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.

Силы Черноморского флота ВМФ России приступили к слежению за действиями американского крейсера, передает РИА Новости.

Ранее в среду в воды Черного моря вошел фрегат ВМС Испании «Мендес Нуньес». По данным испанских ВМС, фрегат сменит зашедшее в Черное море неделей ранее судно «Кристобаль Колон» и будет действовать в качестве ведущего корабля постоянной морской группы НАТО №2.

