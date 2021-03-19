Американский крейсер вошел в воды Черного моря

Крейсер ВМС США «Монтерей» в пятницу вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.

Силы Черноморского флота ВМФ России приступили к слежению за действиями американского крейсера, передает РИА Новости.

Ранее в среду в воды Черного моря вошел фрегат ВМС Испании «Мендес Нуньес». По данным испанских ВМС, фрегат сменит зашедшее в Черное море неделей ранее судно «Кристобаль Колон» и будет действовать в качестве ведущего корабля постоянной морской группы НАТО №2.

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