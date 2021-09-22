Американский генерал назвал Россию основной военной угрозой США
Основной военной угрозой для США является Россия, считает глава Северного командования Вооруженных сил Соединенных Штатов и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) генерал Глен Ванхерк.
«Россия сегодня является основной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия», — рассказал генерал в интервью журналу Air Force Magazine.
При этом Ванхерк отметил, что КНР представляет собой «долгосрочную экзистенциальную угрозу». Однако Россия — якобы основная военная опасность для США в «в кинетическом аспекте». Генерал выделил российские подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты, отмечает RT.
В то же время Ванхерк отметил, что опасаться нужно и Россию, и Китай, сообщает Ura.ru.
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