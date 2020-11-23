Американский эсминец зашёл в акваторию Чёрного моря
Российский Черноморский флот приступил к слежению за перемещениями американского эсминца «Дональд Кук», в понедельник вошедшего в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
Ранее в понедельник Шестой флот ВМС США заявил о направлении ракетного эсминца с управляемым ракетным вооружением для патрулирования Чёрного моря.
Суда американского военно-морского флота в рамках поддержки союзников и партнёров из НАТО регулярно проводят патрулирование в акватории. Вход «Дональда Кука» станет для американских кораблей седьмым в этом году, отмечают «Аргументы недели».
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