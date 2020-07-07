Три корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря

Российский Национальный центр управления обороной сообщил о входе трех кораблей НАТО в акваторию Черного моря. Как пишет РИА Новости, действия судов находятся на контроле у военных Черноморского флота.

По данным агентства, в составе группы находятся плавучая база снабжения "Алиакмон" Военно-морских сил Греции, тральщик "Тамбре" Испании и "Гаэта" итальянских ВМС.

Отмечается, что за текущее лето иностранные корабли уже появлялись в Черном море. В частности, в конце июня в акватории был зафиксирован эсминец ВМС США "Портер".







