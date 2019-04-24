Американский посол пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Посол Соединенных Штатов в РФ Джон Хантсман пригрозил Москве американскими авианосцами в Средиземном море. По его словам, развернутая в регионе авианосная группировка американского флота является сигналом для Москвы. Это следует из пресс-релиза Шестого флота ВМС США.

«Дипломатические связи и диалог в сочетании с мощными оборонительными системами этих кораблей демонстрируют Российской Федерации, что если она вправду стремится к улучшению отношений с Соединенными Штатами, то она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», — цитирует посла США RT.

Хантсман добавил, что каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии», пишет Life.ru.

Как напоминает РЕН ТВ, две авианосные группы ВМС США проводят в Средиземном море совместные операции с 23 апреля. В них участвуют более 130 самолетов и 10 кораблей, в том числе авианосцы и USS John C. Stennis и USS Abraham Lincoln.

Ранее посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд назвал российского президента Владимира Путина «Волан-де-Мортом с голым торсом». Сравнение президента РФ с главным злодеем из книг о Гарри Поттере дипломат привел в своей статье об опасности «Северного потока-2» в газете Financial Times, сообщала НСН.

