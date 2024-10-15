Алаудинов опроверг данные о расстреле бойцов ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов опроверг информацию о расстреле украинских бойцов при сдаче в плен в Курской области. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».

Ранее СМИ сообщили о якобы произошедшей к югу от хутора Зеленый Шлях ликвидации группы попавших в плен бойцов ВСУ. При этом позже сами украинские военные опровергли убийство пленных.

Алаудинов назвал данные о расстреле фейком.

Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ на Курском направлении находятся в замешательстве и панике и «просто сбегают» из региона, напоминает RT.

