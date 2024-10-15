Алаудинов опроверг данные о расстреле бойцов ВСУ в Курской области
Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов опроверг информацию о расстреле украинских бойцов при сдаче в плен в Курской области. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».
Ранее СМИ сообщили о якобы произошедшей к югу от хутора Зеленый Шлях ликвидации группы попавших в плен бойцов ВСУ. При этом позже сами украинские военные опровергли убийство пленных.
Алаудинов назвал данные о расстреле фейком.
Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ на Курском направлении находятся в замешательстве и панике и «просто сбегают» из региона, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru