«Адмирал Эссен» отстрелялся «Калибрами» в Черном море

Запуск состоялся у берегов Крыма. Это первый случай запуска «Калибров» фрегатами проекта «Буревестник» в этой акватории.

Сообщается, что цель ракеты располагалась на расстоянии 250 км от фрегата. Это расстояние крылатая ракета преодолела за 137 секунд.

В марте этого года стало известно, что к производству готовятся модернизированные фрегаты проекта 22350М. На каждом из них можно будет установить 48 крылатых ракет «Калибр» и «Циркон».

