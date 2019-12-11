«Адмирал Эссен» отстрелялся «Калибрами» в Черном море
Российский фрегат «Адмирал Эссен» произвел запуск крылатой ракеты «Калибры» из Черного моря по цели на прибрежном полигоне, сообщает телеканал «Звезда».
Запуск состоялся у берегов Крыма. Это первый случай запуска «Калибров» фрегатами проекта «Буревестник» в этой акватории.
Сообщается, что цель ракеты располагалась на расстоянии 250 км от фрегата. Это расстояние крылатая ракета преодолела за 137 секунд.
В марте этого года стало известно, что к производству готовятся модернизированные фрегаты проекта 22350М. На каждом из них можно будет установить 48 крылатых ракет «Калибр» и «Циркон».
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