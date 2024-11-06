3D-печать применили в зоне СВО для ремонта военной техники
В Минобороны России заявили, что в группировке войск «Запад» специалисты ремонтно-восстановительных подразделений применяют для ремонта вооружения и техники в зоне СВО 3D-печать.
С ее помощью удается создавать необходимые запчасти, сообщили в ведомстве.
Кроме того, военные занимаются установкой на боевые машины антидроновых экранов и комплектов динамической защиты. С пожеланиями по доработке машин в ремонтные подразделения обращаются отдельные расчеты и экипажи.
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