3D-печать применили в зоне СВО для ремонта военной техники

С ее помощью удается создавать необходимые запчасти, сообщили в ведомстве.

Кроме того, военные занимаются установкой на боевые машины антидроновых экранов и комплектов динамической защиты. С пожеланиями по доработке машин в ремонтные подразделения обращаются отдельные расчеты и экипажи.

Ранее госконтракты на сумму около 500 млрд рублей подписали на форуме «Армия-2024». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

