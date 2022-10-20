Заммэра Ракова: медсестры московских детских поликлиник теперь ведут документацию в цифровом виде

Медицинских сестер и фельдшеров детских поликлиник Москвы освободили от заполнения множества бумажных документов. Теперь наиболее востребованные из них они формируют в электронном виде в ЕМИАС, без дублирования на бумаге. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это экономит время сотрудников и посетителей поликлиник, а также позволяет хранить информацию о здоровье ребенка в единой цифровой среде.