Заммэра Ракова: медсестры московских детских поликлиник теперь ведут документацию в цифровом виде
Медицинских сестер и фельдшеров детских поликлиник Москвы освободили от заполнения множества бумажных документов. Теперь наиболее востребованные из них они формируют в электронном виде в ЕМИАС, без дублирования на бумаге. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, это экономит время сотрудников и посетителей поликлиник, а также позволяет хранить информацию о здоровье ребенка в единой цифровой среде.
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Автоматизация работы среднего медперсонала уже завершена во всех детских поликлиниках города, отметила чиновник.
Ракова добавила, что также был автоматизирован процесс патронажного осмотра на дому детей старше одного месяца. Для медсестер в ЕМИАС создано несколько предзаполненных форм протоколов осмотра. Другое нововведение касается возможности создания цифровых аудиопротоколов — специальных электронных опросников, которые заполняются по итогам телефонных звонков пациентам или их родителям. Они делаются, например, для внесения сведений о самочувствии ребенка после выполненной прививки.
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