Роспотребнадзор отменит ПЦР-тесты для прибывающих в страну непривитых россиян

Роспотребнадзор намерен отменить сдачу ПЦР-теста на коронавирус для непривитых граждан, прибывающих из-за рубежа. Об этом следует из проекта об изменении постановления главного государственного санитарного врача.

Согласно документу, в пунктах пропуска через границу планируется организовать выборочное тестирование. Также предлагается признать утратившим силу пункт постановления, согласно которому гражданам РФ, прибывающим на территорию страны, необходимо в течение трех календарных дней со дня прибытия сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства теперь будет достаточно заполнить анкеты прибывающего на территорию РФ. Ранее им было необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, Роспотребнадзор предлагает распространить практику проведения выборочного тестирования не только на аэропорты, но и на все пункты пропуска госграницы.

Также предлагается отменить обязанность работодателей обеспечивать информирование работников, выезжающих из РФ, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 и проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат ПЦР-теста, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства.

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ФОТО: РИА Новости
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