Ракова: уникальные медицинские разработки РФ представят на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе
Посетители главной площадки Московского урбанистического форума в Гостином Дворе получат возможность увидеть цифровых двойников человека. Об этом рассказала заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова. С 1 августа по 10 сентября там будут демонстрироваться прогрессивные медицинские технологии, которые в тестовом режиме применяются московской системой здравоохранения для диагностики и лечения пациентов.
Гостям, в частности, раскроют возможности омиксных технологий, определят биологический возраст организма. Посетители ознакомятся с процессом изготовления на 3D-принтере биосовместимых протезов, а на биопринтере — выращивания ткани.
Омиксные технологии позволяют расшифровывать биомолекулы, например, ДНК или белки, и на этой базе создавать цифровых двойников человека. Такие структуры оказывают помощь медикам в более точном подборе процедур и препаратов. Двойники также способствуют ранней диагностики депрессии, инфаркта, инсульта, онкологических заболеваний, болезни Альцгеймера.
Все представленные в Манеже технологии - разработки отечественных компаний – резидентов Московского центра инновационных технологий в здравоохранении, а также столичных врачей и научных команд. Инновационные образцы созданы в рамках грантовой программы мэра Москвы.
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