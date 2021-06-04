Путин назвал российскую вакцину от коронавируса самой безопасной и эффективной
Президент России Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса самая эффективная в мире и вновь призвал граждан сделать прививки.
«Напомню, что российская вакцина признана самой безопасной и эффективной. Эффективность свыше 96%. И по данным наших контролирующих органов нет ни одного летального исхода от применения вакцины», - сказал Путин в пятницу в ходе Петербургского международного экономического форума.
При этом он напомнил, что у каждого совершеннолетнего россиянина сегодня есть возможность сделать прививку бесплатно и добровольно.
«Я хочу еще раз попросить наших граждан использовать эту возможность защитить себя и своих близких», - подчеркнул президент России.
Путин также отметил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцине. Он привел данные МВФ, в соответствии с которыми половина выпускаемых вакцин против коронавируса приходится на страны с высоким уровнем дохода, в которых проживают 16% жителей планеты.
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