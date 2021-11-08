Подмосковье обновило антирекорд по заболеваемости коронавирусом
Новый антирекорд с начала пандемии по заболеваемости коронавирусом зарегистрирован в Подмосковье. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения области Светлана Стригункова.
«Сегодня у нас 3 429. Это такой своего рода антирекорд, такой цифры у нас еще не было», — приводит слова Стригунковой «Радио 1».
Министр отметила ещё один антирекорд региона. По её словам, в Подмосковье на ИВЛ находятся 750 человек.
Ранее рекордное количество заболевших коронавирусом выявили на Кубани. COVID-19 подтвердили у 315 человек - это самая высокая цифра с начала пандемии.
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