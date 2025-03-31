На северо-востоке Москвы открылась новая «СМ-Клиника»
В столичном районе Отрадное начал работать новый медицинский центр «СМ-Клиника». В нем ведут прием взрослых пациентов врачи разных специальностей. В клинике можно сдать анализы и пройти диагностику.
Новая «СМ-Клиника» расположена недалеко от станции метро «Отрадное» (точный адрес: улица Декабристов, дом 38, корпус 1).
Здесь принимают пациентов акушеры-гинекологи, урологии, терапевты, гастроэнтерологи, кардиологи, неврологи, офтальмологи, оториноларингологи, травматологи и ортопеды, хирурги, эндокринологи, флебологи и врачи других специальностей, в том числе кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.
«Мы собрали коллектив высококвалифицированных специалистов, готовых оказать пациентам медицинскую помощь на самом высоком уровне, начиная от первичной консультации и диагностики, заканчивая лечением и реабилитацией», — комментирует главный врач новой клиники Наталья Викторовна Журавлёва.
В клинике создана современная диагностическая база. Пациентам доступны ультразвуковое исследование, гастро- и колоноскопия, в том числе во сне, различные виды функциональной диагностики (СМАД, ЭКГ, Холтер-ЭКГ), можно сдать более 3500 видов анализов. В скором будущем в новом медицинском центре откроется отделение лучевой диагностики (рентген и МРТ).
Особое внимание тут уделяется сервису: качеству и скорости обслуживания пациентов: все исследования и консультации специалистов можно пройти в кратчайшие сроки, без лишнего ожидания.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Реклама, ООО «Новая Поликлиника», ИНН 7703541944 erid: 2W5zFFwXGmW
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