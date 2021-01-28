Московские сервисы на базе ИИ стали доступны всем российским врачам
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что Москва запустила на базе Единой цифровой платформы здравоохранения специальный сервис автоматического анализа рентгенологических исследований hub.tele-med.ai, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По ее словам, эта уникальная технология позволит врачам из любого региона РФ обработать лучевые исследования с помощью технологий искусственного интеллекта, которые уже применяются в столичных медучреждениях, а также получить комментарии московских экспертов.
Вице-мэр отметила, что анализ данных занимает «максимум 15 минут», области возможных патологий отмечаются цветом. Ракова добавила, что в настоящее время доступны инструменты автоматической оценки КТ-снимков, в том числе выявляются признаки коронавирусной пневмонии и оценивается степень поражения лёгких по шкале от одного до четырёх.
«Работу сервисов протестировали более 500 врачей из более 100 городских медицинских организаций», - пояснила Ракова.
Заммэра подчеркнула, что доступ к платформе могут получить только авторизованные врачи, в день медорганизации могут бесплатно отправлять для обработки до пяти исследований. Также доступны дистанционные консультации экспертов Центра диагностики и телемедицины, первичное описание исследований, второе мнение и аудиты.
Ракова отметила, что пока возможен анализ только компьютерных томограмм, однако в ближайшее время перечень исследований будет расширен.
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