Эксперт сообщила, как продлить срок службы тканевой маски
Тканевую маску необходимо стирать не реже раза в день при температуре не меньше 60 градусов, а при ручной стирке нужно использовать отбеливатель, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марину Велданову.
По ее словам, перед использованием маски нужно вымыть руки. Говоря о нетканых масках, эксперт напомнила, что проволоку надо постараться согнуть так, чтобы она как можно плотнее прилегала к носу. При этом одноразовую маску нужно использовать один раз.
Нетканые медицинские маски нет смысла стирать, к тому же это дает ложное чувство безопасности.
Современные маски делаются из мелтблауна или спанбонда - нетканых материалов с очень маленьким диаметром отверстий, позволяющим эффективно задерживать вирус и удерживать пропитывание маски влагой, что снижает ее фильтрующую активность.
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