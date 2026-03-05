Четыре главных вызова здоровью в 2026 году и системный ответ
По данным ВОЗ, более 70% взрослых регулярно испытывают хронический стресс, около 40% страдают нарушениями сна, а свыше 1 млрд человек имеют избыточную массу тела. Эти факторы отражаются на гормональном фоне, уровне энергии и особенно на репродуктивной функции.
Компания Р-ФАРМ разработала Систему РЕПРО — линейку витаминов, минералов и микроэлементов, направленную на ключевые вызовы, с которыми сталкивается пара при подготовке к беременности. Система включает четыре шага (и 8 комплексов), которые последовательно готовят организм к грядущим переменам. Препараты рекомендованы не только будущим родителям, но и всем, кто хочет решить следующие проблемы:
Стресс. Постоянное информационное и эмоциональное напряжение истощает нервную систему. Комплекс включает: адаптогены (элеутерококк, женьшень, родиола, левзея), витамины группы В и магний, которые помогают повысить стрессоустойчивость, поддержать сон и гормональный баланс.
Хроническая усталость. Снижение энергии связано с нарушением работы митохондрий. Коэнзим Q10, липоевая кислота, витамины группы В и биотин поддерживают клеточный энергетический обмен и работоспособность.
Неправильное питание. Избыток сахара и переработанных продуктов перегружает печень и кишечник. Антиоксиданты, глутатион, растительные экстракты, селен и цинк способствуют защите клеток от окислительного стресса и поддержке детоксикационных процессов. L-карнитин участвует в метаболизме и контроле массы тела.
Репродуктивное здоровье. Четвертый этап линейки РЕПРО направлен на нормализацию гормонального фона. В комплексе B9 работает в паре с витамином B12. Их совместное действие необходимо для правильного копирования ДНК и РНК. А сочетание витаминов группы В, индол-3-карбинола, витамина Е, магния, коэнзима Q10, экстракта плодов граната участвует в нормализации фертильности, как у мужчин, так и у женщин.
Системный подход помогает поддерживать адаптационные ресурсы организма и сохранять здоровье в условиях высоких нагрузок.
