Жители Харькова отбили у военкомов 16-летнего подростка
Сотрудники территориального центра комплектования (ЦТК) в Харькове пытались мобилизовать 16-летнего подростка, пишет украинское издание УНИАН.
Отбить подростка смогли местные жители. Сотрудники ЦТК пытались усадить молодого человека в автобус, но собравшиеся люди помешали им это сделать.
В субботу стало известно о масштабных облавах в разных частях Украины. Сотрудники ЦТК провели рейды в Киеве, Харькове, Львове и других городах.
На Украине в мае 2024 года вступил в силу закон о мобилизации. Согласно документу, все военнообязанные должны явиться в военкомат для обновления данных в течение 60 дней, передает «Радиоточка НСН».
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