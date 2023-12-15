Всемирный банк решил выделить Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон ранее заявил, что власти страны намерены выделить новый пакет помощи Украине в размере 1,4 млрд крон (134 млн долларов США). Он уточнил, что 900 млн крон будут направлены в фонд, который Всемирный банк учредил для поддержки базовой инфраструктуры Украины. В основанный Европейским банком реконструкции и развития фонд окружающей среды и энергетики поступят 300 млн крон, передает «Радиоточка НСН».

