Всемирный банк решил выделить Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов
Всемирный банк решил выделить Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсетях.
По его словам, эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета. Сообщается, что деньги выделяются под гарантии правительства Японии.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон ранее заявил, что власти страны намерены выделить новый пакет помощи Украине в размере 1,4 млрд крон (134 млн долларов США). Он уточнил, что 900 млн крон будут направлены в фонд, который Всемирный банк учредил для поддержки базовой инфраструктуры Украины. В основанный Европейским банком реконструкции и развития фонд окружающей среды и энергетики поступят 300 млн крон, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru