В США заявили, что контактируют по Украине со всеми заинтересованными странами ЕС
17 марта 202504:33
Американские власти контактируют по Украине со всеми заинтересованными странами Европейского союза, сообщил CNN спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.
По его словам, речь идет о Великобритании, Норвегии, Франции, Финляндии и других европейских странах.
Ранее Уиткофф заявил, что видит конструктивную позицию РФ по украинскому урегулированию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru