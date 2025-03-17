В США заявили, что контактируют по Украине со всеми заинтересованными странами ЕС

Американские власти контактируют по Украине со всеми заинтересованными странами Европейского союза, сообщил CNN спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Уиткофф заявил, что президенты РФ и США могут созвониться на следующей неделе

По его словам, речь идет о Великобритании, Норвегии, Франции, Финляндии и других европейских странах.

Ранее Уиткофф заявил, что видит конструктивную позицию РФ по украинскому урегулированию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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