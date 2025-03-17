Трамп заявил о планах провести разговор с Путиным 18 марта

Президент США Дональд Трамп намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным 18 марта. Об этом сообщает Reuters.

«Трамп заявил, что во вторник проведет разговор с... Путиным», - отмечает агентство.

Как сообщил сам американский президент журналистам, в беседе с российским коллегой он намерен поднять вопрос территорий и обсудить электростанции.

Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф допустил, что президенты России и США могут провести телефонный разговор на неделе, напоминает 360.ru. По словам политика, это демонстрирует «склонность с обеих сторон, позитивный импульс... достичь устойчивого и долгосрочного мира».

