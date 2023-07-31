По его словам, командование Украины надеется заручиться политической поддержкой на Западе. Эксперт считает, что ее добиться Киеву не удастся, так как Североатлантический альянс отправил бывшей советской республике «почти все, что мог».

Макгрегор указал, что для наращивания военного потенциала, заводы в России работают круглосуточно семь дней в неделю.

Ранее советник предрек полный разгром ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

