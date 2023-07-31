Полковник Макгрегор: ВСУ теряют солдат в «промышленных масштабах»

Переход войск России от обороны к наступлению приводит к гибели украинских солдат в «промышленных масштабах», сообщил на своем Youtube-канале бывший советник главы Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор: ВСУ начали разваливаться под ударами ВС РФ

По его словам, командование Украины надеется заручиться политической поддержкой на Западе. Эксперт считает, что ее добиться Киеву не удастся, так как Североатлантический альянс отправил бывшей советской республике «почти все, что мог».

Макгрегор указал, что для наращивания военного потенциала, заводы в России работают круглосуточно семь дней в неделю.

Ранее советник предрек полный разгром ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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