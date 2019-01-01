В одесской психбольнице в результате пожара погибли 6 человек

Шесть человек, в том числе медсестра, погибли в результате возгорания в психиатрической больнице на улице Воробьева в Одессе, передает «Интерфакс». Кроме того, известно о пятерых пострадавших.

Уточняется, что горело отделение №7, в котором проходили лечение ветераны Второй мировой и войны в Афганистане. По предварительным данным, пожарная сигнализация сработала.