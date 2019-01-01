Украина
Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших и поручил премьеру Владимиру Гройсману создать правительственную комиссию по расследованию случившегося.
В одесской психбольнице в результате пожара погибли 6 человек
11 июня00:56
Шесть человек, в том числе медсестра, погибли в результате возгорания в психиатрической больнице на улице Воробьева в Одессе, передает «Интерфакс». Кроме того, известно о пятерых пострадавших.
Уточняется, что горело отделение №7, в котором проходили лечение ветераны Второй мировой и войны в Афганистане. По предварительным данным, пожарная сигнализация сработала.
Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших и поручил премьеру Владимиру Гройсману создать правительственную комиссию по расследованию случившегося.
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