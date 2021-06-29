В Киеве полиция применила слезоточивый газ в отношении митингующих у офиса президента

Полиция Киева применила слезоточивый газ в ходе столкновений с участниками акции под названием «Похороны малого бизнеса», которую проводили несколько сотен человек, сообщает во вторник ТАСС.

Недовольные предприниматели собрались на площади Независимости, после чего подошли к офису президента Украины. У главного входа в здание полиция попросила их предъявить личные вещи, что привело к столкновениям.

В данный момент проход на площадь перед президентским офисом заблокирован.

Сообщается, что участники акции ранее во вторник пытались пройти по центру Киева с гробом и ритуальными венками, символизирующими похороны малого бизнеса, однако полиция жестко пресекла эту акцию, задержав нескольких ее участников.

