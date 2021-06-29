В Киеве полиция применила слезоточивый газ в отношении митингующих у офиса президента
Полиция Киева применила слезоточивый газ в ходе столкновений с участниками акции под названием «Похороны малого бизнеса», которую проводили несколько сотен человек, сообщает во вторник ТАСС.
Недовольные предприниматели собрались на площади Независимости, после чего подошли к офису президента Украины. У главного входа в здание полиция попросила их предъявить личные вещи, что привело к столкновениям.
В данный момент проход на площадь перед президентским офисом заблокирован.
Сообщается, что участники акции ранее во вторник пытались пройти по центру Киева с гробом и ритуальными венками, символизирующими похороны малого бизнеса, однако полиция жестко пресекла эту акцию, задержав нескольких ее участников.
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