Украинские артисты отказались участвовать в концерте ко Дню независимости

Ряд украинских исполнителей отказались от участия в концерте ко Дню независимости страны, заявила режиссер мероприятия Екатерина Царик. Об этом сообщает издание «Фокус».

Как отметила Царик, часть артистов не сможет выступить из-за занятости: коллективы задействованы в праздничных концертах в других городах. Однако ряд музыкантов, в числе которых группы «Бумбокс» и «Плач Еремии», не захотели принимать участие в мероприятии.

По данным Telegram-канала Klymenko Time, на праздничном концерте в Киеве не будут выступать группы «Друга Ріка», «Антитiла» и Onuka, которые заняты в других мероприятиях. Кроме того, певица Катя Чили отказалась выступать бесплатно, а выступление коллектива Green Grey отменили из-за критики группой дискриминационного языкового закона.

День независимости ежегодно отмечается на Украине 24 августа. В этом году праздничные мероприятия продлятся три дня. Власти запланировали концерты, военные парады, чествование «великих украинцев». Кроме того, в дни празднования намечены визиты зарубежных политиков и дипломатов из 30 стран, отмечает RT.

