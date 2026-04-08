Три человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Три мирных жителя получили ранения в результате атак со стороны ВСУ в Белгороде и Грайвороне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения, также зафиксированы повреждения жилых домов, транспорта и инфраструктуры.

По словам главы региона, в Белгороде при детонации беспилотника двое мужчин получили осколочные ранения: у одного зафиксированы травмы руки и ноги, а также баротравма, у другого — ранения живота. Оба пострадавших направлены в городскую больницу №2. В месте взрыва повреждено техническое помещение.