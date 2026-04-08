Три человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Три мирных жителя получили ранения в результате атак со стороны ВСУ в Белгороде и Грайвороне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения, также зафиксированы повреждения жилых домов, транспорта и инфраструктуры.

По словам главы региона, в Белгороде при детонации беспилотника двое мужчин получили осколочные ранения: у одного зафиксированы травмы руки и ноги, а также баротравма, у другого — ранения живота. Оба пострадавших направлены в городскую больницу №2. В месте взрыва повреждено техническое помещение.

Гладков уточнил, что в Грайвороне FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил ранения грудной клетки и плеча. После оказания первой помощи его также перевозят в Белгород. Машина получила повреждения, кроме того, зафиксированы разрушения ворот гаража.

Губернатор добавил, что в ряде населенных пунктов региона отмечены разрушения после ударов дронов. В Шебекинском округе повреждены автомобили, частные дома и инфраструктурный объект, в Грайворонском округе — жилые дома, хозяйственные постройки, транспорт и коммерческие здания. Также повреждения зафиксированы в Белгородском, Волоконовском и Борисовском округах, включая жилые и административные здания, передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
