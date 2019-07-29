Собаку арестованных украинских моряков отправили на родину

Собаку украинских моряков, арестованных после инцидента вблизи Керченского пролива, отправили на родину. Речь идет о собаке по кличке Джесси. По словам координатора группы адвокатов моряков Николая Полозова, животное доставили в Херсонскую область. Юрист сообщил телеканалу «112 Украина», что Джесси восемь месяцев была у сотрудников пограничной службы в Керчи, которые решили оставить ее у себя. На момент ареста украинских моряков ей было всего три месяца.

24 украинским морякам 9 июля были предъявлено окончательное обвинение в незаконном пересечении границы РФ организованной группой. 17 июля срок их ареста продлен на три месяца.

Ранее спецпредстaвитель Госдепaртaментa СШA по вопросaм Укрaины Курт Волкер призвал освободить укрaинских моряков «без кaких-либо условий».







