СМИ: Украинские компании продают туры в разрушенные города
1 декабря 202402:02
Компании из Украины открыли продажу иностранцам «военных туров» в разрушенные в ходе боевых действий города, сообщает Sarganserländer.
На данном направлении работают десятки компаний. Стоимость туров составляет от 150 до 250 евро. Некоторые компании предлагают отправить в зону боевых действий. Такой тур обойдется в тысячи евро.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины продолжают комплектовать свои подразделения за счет иностранных наемников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Украинские компании продают туры в разрушенные города
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru