Компании из Украины открыли продажу иностранцам «военных туров» в разрушенные в ходе боевых действий города, сообщает Sarganserländer.

На данном направлении работают десятки компаний. Стоимость туров составляет от 150 до 250 евро. Некоторые компании предлагают отправить в зону боевых действий. Такой тур обойдется в тысячи евро.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины продолжают комплектовать свои подразделения за счет иностранных наемников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

