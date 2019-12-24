«Полный бред». СБУ опровергло убийство своих сотрудников на границе с Венгрией
Служба безопасности Украины не подтвердила сообщения об убийстве четырех сотрудников СБУ на границе с Венгрией. Пресс-секретарь украинской спецслужбы назвала эту информацию «полным бредом» и призвала средства массовой информации не заниматься тиражированием подобных фейков. Об этом она написала в соцсетях, сообщают «Известия».
Ранее одно из украинских изданий со ссылкой на источник в СБУ передало информацию, что в районе города Виноградов в Закарпатской области Украины рядом с венгерской границей якобы найдены четыре сотрудника СБУ. По утверждению источника их застрелили, а на теле как будто заметны следы пыток.
Источник также назвал служебную принадлежность убитых - трое из киевского главка СБУ, один из отделения в Закарпатье. По данным СМИ, погибшие силовики якобы вели расследование контрабандной деятельности в этом районе.
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