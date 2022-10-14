Паника среди ВСУ: SpaceX грозит оставить Украину без спутников Starlink

По данным телеканала, в прошлом месяце SpaceX отправила письмо в Пентагон, в котором говорилось, что она больше не может продолжать обслуживать Starlink самостоятельно и попросила Минобороны взять на себя финансирование. По утверждению SpaceX, работа Starlink обойдется более чем в $120 миллионов до конца года и около $400 миллионов в течение следующего года.

«Мы не в состоянии в дальнейшем поставлять терминалы на Украину или финансировать работу поставленных терминалов в течение неопределенного периода», — написал в письме директор по государственным закупкам SpaceX.

Отмечается, что среди документов SpaceX, отправленных в Пентагон, есть запрос от имени главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного еще почти на 8 тысяч терминалов Starlink.

Согласно данным SpaceX, предоставленным Пентагону, около 85% из 20 тысяч полученных Киевом терминалов были оплачены такими странами, как США и Польша. При этом 9 октября Маск сообщил в Twitter, что на Украине находится около 25 тысяч терминалов Starlink. А траты SpaceX на Starlink для Украины Маск оценивал в $80 миллионов.