Паника среди ВСУ: SpaceX грозит оставить Украину без спутников Starlink
SpaceX отказывается платить за работу Starlink на Украине, при этом военные ВСУ уже жаловались на «катастрофические» перебои в работе системы спутниковой связи.
Компания SpaceX миллиардера Илона Маска предупредила Пентагон, что не может больше финансировать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы.
По данным телеканала, в прошлом месяце SpaceX отправила письмо в Пентагон, в котором говорилось, что она больше не может продолжать обслуживать Starlink самостоятельно и попросила Минобороны взять на себя финансирование. По утверждению SpaceX, работа Starlink обойдется более чем в $120 миллионов до конца года и около $400 миллионов в течение следующего года.
«Мы не в состоянии в дальнейшем поставлять терминалы на Украину или финансировать работу поставленных терминалов в течение неопределенного периода», — написал в письме директор по государственным закупкам SpaceX.
Отмечается, что среди документов SpaceX, отправленных в Пентагон, есть запрос от имени главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного еще почти на 8 тысяч терминалов Starlink.
Согласно данным SpaceX, предоставленным Пентагону, около 85% из 20 тысяч полученных Киевом терминалов были оплачены такими странами, как США и Польша. При этом 9 октября Маск сообщил в Twitter, что на Украине находится около 25 тысяч терминалов Starlink. А траты SpaceX на Starlink для Украины Маск оценивал в $80 миллионов.
В начале октября газета Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц и военнослужащих писала, что украинские военные пожаловались на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink. Так, они отключались во время попыток прорыва через линию фронта. Речь шла о сбоях на юге вокруг Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта у Харькова, Донецка и Луганска. Один из высокопоставленных сотрудников украинского правительства заявил изданию, что некоторые такие перебои в работе Starlink привели к «катастрофическим» потерям связи у ВСУ в последние несколько недель и вызвали панику среди военных.
Причины серьезных перебоев в работе системы спутниковой связи Starlink до сих пор не установлены. Как сообщил ТАСС источник, работающий в соответствующей сфере, влиять на работу спутников можно, заглушив управляющий канал путем внесения помех в полосу сигнала.
«Полного понимания того, что система Starlink на Украине перестала работать, пока нет. В любом случае, спровоцировать сбой в работе системы возможно только "наверху", то есть путем определенного воздействия на орбитальную группировку», - сказал собеседник агентства.
О способах «заглушки» американской системы Starlink уже говорили некоторые эксперты. Как отмечал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», Россия может вывести спутники США из строя с помощью лазерного комплекса «Пересвет». Однако указал он, нужно сделать так, чтобы этому не было прямых и косвенных доказательств, иначе это приведет к конфликту с США и Третьей мировой войне.
«Вывод из строя американских спутников означает прямой военный конфликт России и США. Американцы, англичане, поляки и прочие примкнувшие к ним «евросоюзники» действуют опосредованно, через украинские вооруженные силы. Разведывательные спутники передают информацию Украине, их беспилотники летают над театром боевых действий и сообщают всю информацию. Но все эти спутники, дроны и самолеты не наносят ударов по нашей военной и гражданской инфраструктуре. Если и применять наши военные возможности против спутниковых группировок и других систем США, то это нужно делать так, чтобы не было прямых и даже косвенных доказательств нашего воздействия», - сказал Прохватилов.
Между тем сам Илон Маск недавно выступил за скорейшее решение конфликта на Украине путем переговоров. Он посвятил этому серию твитов, предложив свой вариант урегулирования. Бизнесмен также отметил, что считает маловероятной победу Украины в данном противостоянии, поэтому призвал «искать мира, заботясь о народе Украины».
Так, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. На следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей.
Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink.
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