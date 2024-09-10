На Украине в школьных учебниках разместили фото военных ВС России вместо ВСУ
Фотографии российских военных вместо солдат ВСУ разместили в украинском учебнике по предмету «Защита Отечества». Об этом сообщила партия «Европейская солидарность» в своем Telegram-канале.
Политическое объединение опубликовало фото из учебного пособия для десятого класса, которое предоставили ученикам одной из школ Киева. На снимке «четко видно» униформу и оружие Вооруженных сил РФ.
«Безответственность, халатность, непрофессионализм, равнодушие и антигосударственная позиция людей у власти, которые не способны обеспечить украинских школьников нормальными учебниками», — подчеркнули в партии.
Ранее министерство образования и науки Украины одобрило выпуск учебника для 7 класса с картой страны без Крыма в составе. Позже издательство, разработавшее книгу, заявило, что уволило главного дизайнера, отозвало из школ учебники и перепечатает пособия за свой счет, пишет Ura.ru.
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