На Украине в школьных учебниках разместили фото военных ВС России вместо ВСУ

Фотографии российских военных вместо солдат ВСУ разместили в украинском учебнике по предмету «Защита Отечества». Об этом сообщила партия «Европейская солидарность» в своем Telegram-канале.

Политическое объединение опубликовало фото из учебного пособия для десятого класса, которое предоставили ученикам одной из школ Киева. На снимке «четко видно» униформу и оружие Вооруженных сил РФ.

«Безответственность, халатность, непрофессионализм, равнодушие и антигосударственная позиция людей у власти, которые не способны обеспечить украинских школьников нормальными учебниками», — подчеркнули в партии.

Ранее министерство образования и науки Украины одобрило выпуск учебника для 7 класса с картой страны без Крыма в составе. Позже издательство, разработавшее книгу, заявило, что уволило главного дизайнера, отозвало из школ учебники и перепечатает пособия за свой счет, пишет Ura.ru.

