На Украине планируют реформировать СБУ
На Украине принято решение реформировать коренным образом Службу безопасности страны. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Как сообщает Ura.ru, он отметил, что без реформирования СБУ невозможно дальнейшее улучшение в сфере безопасности. Данилюк отметил, что система безопасности встроена «в большое количество процессов».
По словам секретаря СНБО, спецслужба должна быть освобождена от «лишних» функции. В частности, речь идет об обеспечении экономической безопасности и борьбе с коррупцией.
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