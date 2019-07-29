На Украине планируют реформировать СБУ

На Украине принято решение реформировать коренным образом Службу безопасности страны. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Как сообщает Ura.ru, он отметил, что без реформирования СБУ невозможно дальнейшее улучшение в сфере безопасности. Данилюк отметил, что система безопасности встроена «в большое количество процессов».

По словам секретаря СНБО, спецслужба должна быть освобождена от «лишних» функции. В частности, речь идет об обеспечении экономической безопасности и борьбе с коррупцией.

