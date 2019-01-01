На Украине опровергли пропажу серверов СНБО

Бывший пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко опроверг пропажу серверов Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на Facebook Цеголко.

Он утверждает, что новый секретарь СНБО Александр Данилюк говорил о пустой комнате в администрации украинского президента, вся техника в которой была куплена на деньги Порошенко и вывезена после его ухода. Однако, по словам Цеголко, на этих компьютерах никакой секретной информации не хранилось, а у СНБО есть свой ситуационный центр, на котором содержатся все конфиденциальные данные.

Предыдущий секретарь СНБО Александр Турчинов также указал, что продемонстрированной Данилюком Видео с кадрами пустой комнаты не имеет никакого отношения к Совету, отмечает Ura.ru.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк опубликовал на своей странице в Facebook видео с пустыми стеллажами в «ситуационной комнате» администрации президента.

