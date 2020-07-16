На Украине назначили нового главу Нацбанка после скандала

Верховная рада Украины утвердила нового руководителя Национального банка. Им стал председатель государственного «Укргазбанка» Кирилл Шевченко. Его кандидатуру представил президент Владимир Зеленский, передает агентство УНИАН.

Предыдущий глава Нацбанка Яков Смолий 1 июля подал в отставку. Он обосновал свой шаг длительным давлением на него со стороны властей, в частности, членов парламента.

Новый глава Нацбанка заявил в Верховной раде, что поддерживает политику своего предшественника, направленную на обеспечение макроэкономической и макрофинансовой стабильности банковской системы незалежной.

При этом он подчеркнул, что сейчас этот инструмент должен также способствовать формированию условий роста экономики.

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ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
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