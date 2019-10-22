Масляков – Зеленскому: Я бы набирал не команду КВН, а команду политиков

22 октября 201914:54

Александр Масляков прокомментировал назначение Сергея Сивохо советником секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Как пишет сайт KP.Ru, бессменный руководитель и ведущий телепередачи «КВН» подчеркнул, что он – не советчик президенту Украины. Но всё же набирал бы в администрацию президента не КВН-кую команду, а команду политиков.

Кроме того, Масляков подчеркнул, что помнил Сергея Сивохо, как очень талантливого человека – и по актёрским, и по кавээновским меркам.

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Сергей Сивохо начал играть в КВН во время учебы в Донецком политехническом университете (команда ДПИ). Также был участником команды «Дрим Тим», сборной СНГ, сборной XX века. Помимо этого, Сивохо был креативным продюсером «Квартала 95», студии украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, в июле экс-участник КВН заявил о намерении участвовать в выборах в Верховную раду от партии «Слуга народа», пишет RT.

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